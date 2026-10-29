हरिद्वार में मदरसों पर कार्रवाई का विरोध: प्रशासनिक टीम को लौटना पड़ा वापस, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा संचालित करने वाले दो मदरसों पर कार्रवाई के दौरान हरिद्वार में प्रशासनिक टीम को मुस्लिम समुदाय के कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा।

लाढरदेवा और नन्हेड़ा मदरसों में बिना कार्रवाई के टीम बैरंग लौटा दी गई। यह कानून-व्यवस्था को ठेंगा और मुख्यमंत्री धामी के आधुनिक विजन पर सीधा हमला है।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के चेयरमैन सुरजीत सिंह गांधी ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि बुधवार देर शाम को लाढरदेवा, इकबालपुर स्थित दरुस सलाम मदरसे में प्रशासनिक टीम ने संस्थान के उन दो कमरों को सील किया, जहां कथित तौर पर आवश्यक अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा संचालित की जा रही थी।

वहीं, नन्हेड़ा स्थित दारुल उलूम सिद्दीकी मदरसे में कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रो.गांधी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 के तहत मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग और धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य है।

इन दोनों मदरसों के पास शिक्षा विभाग से तो मान्यता है, लेकिन प्राधिकरण की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा संचालित की जा रही थी। जिसे प्रशासन ने अवैध ठहराया है। ऐसे मदरसा संचालकों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है।