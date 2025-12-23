बसपा ने उत्तराखंड में बदला अपना प्रदेश अध्यक्ष, मोहित आनंद को मिली कमान

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में एक बार फिर अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब मेरठ के बसपा नेता मोहित आनंद को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर लोकसभा वार जोन प्रभारी भी बनाए गए हैं। इस बीच सोमवार को हरिद्वार में प्रदेश कार्यालय पर आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से संगठन की एकता-एकजुटता और मिशन 2027 के लिए जुट जाने का आह्वान किया गया।

सोमवार को प्रदेश कार्यालय पर आयोजित बैठक में मेरठ निवासी मोहित आनंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी पार्टी नेताओं को दी गई। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे अमरजीत सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए प्रदेश प्रभारी व पूर्व एमएलसी नौशाद अली व नंद गोपाल गौतम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिये तैयार हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष मोहित आनंद ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से संगठन में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने के निर्देश दिए गए हैं।

एक-एक कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती को तन-मन-धन से सहयोग करे। लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहाड़ व मैदान पर केवल राजनिति करती है। सरकार को सभी के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा देनी चाहिए। मूलनिवास में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा करने में सरकार नाकाम साबित हुई है। बैठक में जोन कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन पाल, प्रदेश महासचिव राजदीप मेनवाल, बीआर धोनी, डॉ. मनीराम, प्रदेश सचिव डॉ. नाथीराम जोन, सूरजमल, डॉ. चरन सिंह, जिलाध्यक्ष आरके सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष मदन लाल, सुदेश कश्यप, मुनेश सहगल, राव तस्सवर अली, विक्रम सिंह, सुरेश कुमार विकेश कुमार, पाल सिंह शक्करवाल, अनूप सिंह, आदेश कुमार, सुरेश प्रधान, सुमित जरावरे, पिताम्बर सिंह, धनपाल धीमान आदि मौजूद रहे।