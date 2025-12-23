Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसपा ने उत्तराखंड में बदला अपना प्रदेश अध्यक्ष, मोहित आनंद को मिली कमान

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तराखंड में बड़ा बदलाव करते हुए मोहित आनंद को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला पार्टी के संगठन को मजबूत करने और ...और पढ़ें

    Hero Image

    बसपा प्रदेश कार्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का स्वागत करते पार्टी नेता

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में एक बार फिर अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब मेरठ के बसपा नेता मोहित आनंद को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

    पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर लोकसभा वार जोन प्रभारी भी बनाए गए हैं। इस बीच सोमवार को हरिद्वार में प्रदेश कार्यालय पर आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से संगठन की एकता-एकजुटता और मिशन 2027 के लिए जुट जाने का आह्वान किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को प्रदेश कार्यालय पर आयोजित बैठक में मेरठ निवासी मोहित आनंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी पार्टी नेताओं को दी गई। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे अमरजीत सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया।

    नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए प्रदेश प्रभारी व पूर्व एमएलसी नौशाद अली व नंद गोपाल गौतम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिये तैयार हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष मोहित आनंद ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से संगठन में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने के निर्देश दिए गए हैं।

    एक-एक कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती को तन-मन-धन से सहयोग करे। लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहाड़ व मैदान पर केवल राजनिति करती है। सरकार को सभी के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा देनी चाहिए।

    मूलनिवास में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा करने में सरकार नाकाम साबित हुई है। बैठक में जोन कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन पाल, प्रदेश महासचिव राजदीप मेनवाल, बीआर धोनी, डॉ. मनीराम, प्रदेश सचिव डॉ. नाथीराम जोन, सूरजमल, डॉ. चरन सिंह, जिलाध्यक्ष आरके सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष मदन लाल, सुदेश कश्यप, मुनेश सहगल, राव तस्सवर अली, विक्रम सिंह, सुरेश कुमार विकेश कुमार, पाल सिंह शक्करवाल, अनूप सिंह, आदेश कुमार, सुरेश प्रधान, सुमित जरावरे, पिताम्बर सिंह, धनपाल धीमान आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे 882 घरों तक पहुंचेगी बिजली, UPCL ने सर्वे किया शुरू



    इनको मिली जोन की जिम्मेदारी

    पवन पाल, राजदीप मेनवाल, नाथीराम व आदेश कुमार को हरिद्वार लोकसभा जोन प्रभारी बनाया गया। अनिल चौधरी, सत्येंद्र सिंह, संजय खत्री व नीम चंद्र छुरियाल को टिहरी लोकसभा जोन प्रभारी, रविंद्र गौतम, डॉ. मनीराम, धीर सिंह को पौड़ी जोन प्रभारी बनाया गया।

    जबकि बीआर धोनी व भुवन चंद्र आर्य अल्मोड़ा, सुरक्षित लोकसभा जोन प्रभारी बनाए गए हैं। हरीश चंद सिनौली, बीएस गौतम व शमशुद्दीन सैफी को नैनीताल लोकसभा जोन प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इन सभी प्रभारियों को लाेकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटें बांटकर कार्य करने के लिए कहा गया है। साथ ही दूसरे की विधानसभा में दखल न देने की हिदायत भी दी गई है।