राखी से तीन दिन पहले भाई बना काल: एक बहन को सरेराह मारी गोली... तो दूसरी को घर में उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, रुड़की। Roorkee Sisters Murder Case: रुड़की में 15 मिनट के अंतराल पर भाई ने दो विवाहित बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बहन की हत्या सरेराह की गई, जबकि दूसरी बहन को भी घर के अंदर गोली मारकर हत्या की गई। भाई विवेक दोनों बहनों के चरित्र पर शक करता था।

वहीं घर के अंदर माैजूद महिला के पति को भी गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों बहनों को भाई ने दो-दो गोली मारी गई। देर रात हत्यारोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगवानपुर के चुडियाला निवासी दो बहने संगीता (50) रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार कालोनी में अपने बेटे के साथ रहती है। जबकि उसकी छोटी बहन पुष्पा (42) अपने पति संदीप निवासी छपार, जिला मुजफ्फरनगर, उप्र के साथ गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर में अजय तिवारी के यहां पर किराये पर रहती है। करीब एक साल पहले ही पुष्पा और उसका पति यहां पर रहने आये थे। दोनों बहनों का पारिवारिक विवाद चल रहा है।

घटना से हड़कंप मंगलवार की देर शाम बड़ी बहन संगीता ई-रिक्शा से सेक्टर रोड होते हुए अपने घर आ रही थी। इसी दौरान एक आरोपित रास्ते में खड़ा हुआ था। ई-रिक्शा के धीमी होते ही आरोपित ने संगीता पर लगातार दो राउंड गोली चला दी। जिसमें बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से हड़कंप मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियाें के मुताबिक घटना के बाद आरोपित वहां से पैदल ही भाग निकला। इस घटनाक्रम के करीब 15 मिनट बाद आरोपित यहां से करीब डेढ किमी दूरी पर स्थित सुभाषनगर में रहने वाली संगीता की छोटी बहन पुष्पा के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खलते ही हमलावर ने पुष्पा पर ताबड़तोड़ दो राउंड गोली चला दी। जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गई।