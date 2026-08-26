Roorkee Sisters Murder: रुड़की में दो बहनों की हत्या का राज... आरोपी भाई की पुरानी कहानी सामने आते ही बढ़ा मामला
Roorkee Murder Case: आरोपित विवेक ने रुड़की में दो बहनों की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपित कोचिंग चलाता है और पहले पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है।
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जागरण संवाददाता, रुड़की। Roorkee Sisters Murder Case: दो बहनों की हत्या करने वाला आरोपित विवेक से देर रात पुलिस ने पूछताछ की है। आरोपित ने दोनों हत्या तमंचे से की है। पुलिस ने सात चले हुए कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किया है।
आरोपित कोचिंग सेंटर चलता है और पेपर लीक के मामले में नकल करने के आरोप में आरोपित को पकड़ने की बात सामने आई है। पुलिस की मानें तो आरोपित ने चारित्रिक संदेह के चलते बहनों की हत्या की है।
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संगीता के बेटे अर्जुन ने संबंध में पुलिस को बताया कि पिता से अलग होने के बाद उसकी मां चुड़ियाला में मायके रह रही थी। भाई ने वहां से घर से निकाल दिया था। वहीं पुष्पा की भी दूसरी शादी थी। पति से अलग होने के दौरान वह भी मायके में ही रह रही थी।
बाद में उसने संदीप से दूसरी शादी की और वह सुभाष नगर में रह रही थी। इस मामले में बुधवार दोपहर 1:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी।
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