Roorkee Sisters Murder: रुड़की में दो बहनों की हत्या का राज... आरोपी भाई की पुरानी कहानी सामने आते ही बढ़ा मामला

जागरण संवाददाता, रुड़की। Roorkee Sisters Murder Case: दो बहनों की हत्या करने वाला आरोपित विवेक से देर रात पुलिस ने पूछताछ की है। आरोपित ने दोनों हत्या तमंचे से की है। पुलिस ने सात चले हुए कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किया है।