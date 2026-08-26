उत्तराखंड के रुड़की में डबल मर्डर, भाई ने 10 मिनट के अंदर दो बहनों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, रुड़की। उत्तराखंड के रुड़की में दो बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों घटनाक्रम में करीब 10 से 15 मिनट का अंतराल रहा। बताया गया है कि प्रीत विहार निवासी संगीता ई रिक्शा से सेक्टर रोड होते हुए जा रही थी, इसी दौरान उसे एक बदमाश ने गोली मार दी।

इस घटना के 10 मिनट बाद गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में ही रहने वाली इसकी बहन पुष्पा और बहनोई पर घर के बाहर बदमाश ने गोली चला दी, जिसमें पुष्पा की मौत हो गई। वहीं, उसका पति घायल हो गया घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो हत्याकांड से शहर में दहशत फैल गई है। बताया गया है कि हत्या के पीछे परिवार का हाथ बताया जा रहा है। महिलाओं की हत्या में शक की सुई उसके भाई पर टिकी है।