Haridwar: पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला पॉलिटेक्निक छात्र का शव, हत्या की आशंका जाता रहे स्वजन

जागरण संवाददाता, भगवानपुर। भगवानपुर के टांडा हसनगढ गांव निवासी पॉलिटेक्निक के छात्र का शव खेडी शिकोहपुर सिकरोढ़ा मार्ग पर एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया है कि आदेश कुमार पाल कल अपने घर से, शाम के समय किसी काम के लिए निकला था। शाम को वापस ने पहुंचने पर परिजनों ने काफी तलाश की, मामले की जानकारी भगवानपुर पुलिस को भी दी गई।