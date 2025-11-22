Language
    Haridwar: पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला पॉलिटेक्निक छात्र का शव, हत्या की आशंका जाता रहे स्वजन

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    हरिद्वार में एक पॉलिटेक्निक छात्र का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, भगवानपुर। भगवानपुर के टांडा हसनगढ गांव निवासी पॉलिटेक्निक के छात्र का शव खेडी शिकोहपुर सिकरोढ़ा मार्ग पर  एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया है कि आदेश कुमार पाल कल अपने घर से, शाम के समय किसी काम के लिए निकला था। शाम को वापस ने पहुंचने पर परिजनों ने काफी तलाश की, मामले की जानकारी भगवानपुर पुलिस को भी दी गई।

    शनिवार की सुबह छात्र का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुड़की सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्वजन हत्या की आशंका जाता रहे हैं। परिजनों कहना है कि मृतक के गले पर निशान है।