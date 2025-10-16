Language
    Haridwar: कूड़ा डालने पर खूनी संघर्ष, एक महिला के बेटे ने गंडासे से किया वार; दूसरी के टूटे दांत

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    हरिद्वार के ज्वालापुर में कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। विवाद बढ़ने पर लाठी-डंडे और पत्थर चले। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

    पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । सिडकुल क्षेत्र के आनेकी हेतमपुर गांव में कूड़ा डालने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। लाठी डंडे चलने से दोनों ओर से महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।

    पुलिस के मुताबिक, आन्नेकी हेत्तमपुर निवासी सरोज पत्नी संजय ने शिकायत कर बताया कि बुधवार सुबह जब वह अपने घर का गेट खोलकर बाहर निकलीं तो पड़ोस में रहने वाली कमलेश पत्नी विनोद नाली से कूड़ा निकालकर उनके घर के सामने डाल रही थी।

    आरोप है कि विरोध करने पर कमलेश ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। आरोप है कि कुछ ही देर में कमलेश के घर के अन्य सदस्य विनोद, अमित, कृष्णा, सावन और मौसम भी बाहर आ गए और एकजुट होकर सरोज के साथ गाली-गलौच करते हुए बाल पकड़कर थप्पड़ और चांटे मारने लगे। महिला के शोर मचाने पर घर के अन्य सदस्य राकी, शोकेन्द्र और संजय भी बाहर आ गए।

    आरोप है कि इसके बाद कमलेश और उसके परिवारजनों ने घर में रखे औजारों से हमला कर दिया। इसी दौरान सावन ने अपने परिचित करीब 15-20 युवकों को फोन कर बुला लिया। कुछ देर में सोनू उर्फ मोनू, रणवीर, मोहित और अन्य अज्ञात युवक मौके पर पहुंच गए और परिवार पर हमला कर दिया।

    हमले में महिला के बेटे शैंकी के सिर पर लोहे के गंडासे से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट में महिला के दो दांत टूट गए।