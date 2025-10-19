रुड़की में गन्ना भुगतान पर बवाल, भाकियू ने अधिकारी को बनाया बंधक

जागरण संवाददाता, रुड़की। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे भाकियू रोड गुट के पदाधिकारियों ने रविवार को सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को रुड़की स्थित इकबालपुर गन्ना समिति के कार्यालय में बंधक बना लिया है।

सुबह 11 बजे से किसान सहायक गन्ना आयुक्त को बंधक बनाए हुए है। किसानों की मांग है कि प्रशासन ने दीपावली से पहले इकबालपुर चीनी मिल से गन्ने का भुगतान दिलाने का वायदा किया था लेकिन दीपावली आ गई है गन्ने का भुगतान नहीं हो सका है। किसानों एवं सहायक गन्ना आयुक्त के बीच नोकझोंक जारी है।

