रुड़की में गन्ना भुगतान पर बवाल, भाकियू ने अधिकारी को बनाया बंधक
रुड़की में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाकियू रोड गुट के कार्यकर्ताओं ने सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को बंधक बना लिया। किसान, इकबालपुर चीनी मिल से दीपावली से पहले भुगतान के वादे के पूरा न होने से नाराज हैं। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और किसानों तथा अधिकारी के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे भाकियू रोड गुट के पदाधिकारियों ने रविवार को सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को रुड़की स्थित इकबालपुर गन्ना समिति के कार्यालय में बंधक बना लिया है।
सुबह 11 बजे से किसान सहायक गन्ना आयुक्त को बंधक बनाए हुए है। किसानों की मांग है कि प्रशासन ने दीपावली से पहले इकबालपुर चीनी मिल से गन्ने का भुगतान दिलाने का वायदा किया था लेकिन दीपावली आ गई है गन्ने का भुगतान नहीं हो सका है। किसानों एवं सहायक गन्ना आयुक्त के बीच नोकझोंक जारी है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।