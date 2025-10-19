Language
    रुड़की में गन्ना भुगतान पर बवाल, भाकियू ने अधिकारी को बनाया बंधक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    रुड़की में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाकियू रोड गुट के कार्यकर्ताओं ने सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को बंधक बना लिया। किसान, इकबालपुर चीनी मिल से दीपावली से पहले भुगतान के वादे के पूरा न होने से नाराज हैं। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और किसानों तथा अधिकारी के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

    Hero Image

    सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को रुड़की स्थित इकबालपुर गन्ना समिति के कार्यालय में बंधक बनाया। Jagran﻿

    जागरण संवाददाता, रुड़की। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे भाकियू रोड गुट के पदाधिकारियों ने रविवार को सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन को रुड़की स्थित इकबालपुर गन्ना समिति के कार्यालय में बंधक बना लिया है।
     
    सुबह 11 बजे से किसान सहायक गन्ना आयुक्त को बंधक बनाए हुए है। किसानों की मांग है कि प्रशासन ने दीपावली से पहले इकबालपुर चीनी मिल से गन्ने का भुगतान दिलाने का वायदा किया था लेकिन दीपावली आ गई है गन्ने का भुगतान नहीं हो सका है। किसानों एवं सहायक गन्ना आयुक्त के बीच नोकझोंक जारी है।
     
