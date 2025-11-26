Language
    हरिद्वार में चाइनीज मांझे से कटी बाइक सवार की गर्दन, डीएम ने दिए दुकानों पर छापा मारने व मुकदमा दर्ज करने के आदेश

    By Gaurav Tyagi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    हरिद्वार में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार की गर्दन कटने की दुखद घटना हुई। जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दुकानों पर छापेमारी करने और मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता में इस घटना को लेकर आक्रोश है।

    Hero Image

    युवक की गर्दन में चिकित्सकों ने 10 टांके लगाए। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पतंगबाजी का मौसम शुरू होते ही चाइनीज मांझे से हादसे के मामले सामने आने लगे हैं। उत्तरी हरिद्वार में बुधवार सुबह मोतीचूर फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की गर्दन में चिकित्सकों ने 10 टांके लगाए। उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। डीएम मयूर दीक्षित ने मामला संज्ञान में आने पर पुलिस को दुकानों पर छापा मारकर चाइनीज मांझा जब्त करने और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

    भीमगौड़ा निवासी 35 वर्षीय करन शर्मा बुधवार सबुह बाइक से कहीं जा रहा था। मोतीचूर फ्लाईओवर पर अचानक उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा उलझ गया। करन जब तक कुछ समझ पाता मांझे से उसकी गर्दन में गहरा घाव हो चुका था। उसने तत्काल बाइक रोकी और आसपास के लोगों से मदद मांगी। उसे प्रेम अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे 10 टांके लगाए। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चाइनीज मांझे से हादसे सामने आने पर स्थानीय लोगों में गुस्सा है।

    उनका कहना है कि हादसे होने पर पुलिस कुछ दिन अभियान चलाती है। इसके बाद फिर से हालात पहले जैसे हो जाते हैं। वर्तमान में कई दुकानों पर खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। टीम गठित कर दुकानों पर छापा मार कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

    हादसे में जा चुकी है युवक की जान

    इसी साल जनवरी में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की रामपुरी कालोनी निवासी अशोक पाल की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। कई बेजुबान भी अक्सर चाइनीज मांझे से घायल हो चुके हैं। अब एक बार फिर से चाइनीज मांझे से हादसे होने लगे हैं। पहले भी पुलिस ने दुकानों पर छापा मारकर काफी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद हुआ था। पुलिस ने बरामद मांझे की होली जलाई थी। कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री शुरू हो गई है।