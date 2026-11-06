अडानी पावर ने हरिद्वार की बीएचईएल को दिए चार बड़े Power projects ऑर्डर, मिलेगी 6400 मेगावाट बिजली

जागरण संवाददाता हरिद्वार। देश की ऊर्जा जरूरतों को नई ताकत देने के साथ ही हरिद्वार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के लिए भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है।

अडानी पावर लिमिटेड ने देश में चार नई ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीएचईएल को बड़े घरेलू अनुबंध दिए हैं। कुल 6,400 मेगावाट क्षमता की इन परियोजनाओं के ऑर्डर से बीएचईएल की तकनीकी क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र में उसकी मजबूत स्थिति को एक बार फिर मजबूती मिली है।

प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता 2,000 मेगावाट अनुबंध के तहत बीएचईएल चारों परियोजनाओं के लिए बसयलर, टर्बाइन, जनरेटर समेत अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति करेगा। साथ ही निर्धारित तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता 2,000 मेगावाट (2x800 मेगावाट) होगी। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन अडानी पावर की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।