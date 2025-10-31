हरिद्वार: जरूरतमंदों को कपड़े बांट रहा था यात्री, तभी पहुंचे कई भिखारी; की ऐसी हरकत देखते रह गए सब

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शुक्रवार को गऊ घाट पर एक यात्री जरूरतमंदों को कपड़े बांट रहा था। तभी वहां मौजूद भिखारियों के बीच कपड़ों को लेकर आपसी छीना-झपटी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री को बीच में ही वितरण कार्य रोकना पड़ा।

घटना के दौरान घाट पर अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे दृश्य से हरिद्वार की धार्मिक छवि धूमिल हो रही है। बड़ी आस्था से आने वाले श्रद्धालुओं में इसका सही संदेश नहीं जा रहा है।