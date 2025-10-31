हरिद्वार: जरूरतमंदों को कपड़े बांट रहा था यात्री, तभी पहुंचे कई भिखारी; की ऐसी हरकत देखते रह गए सब
हरिद्वार में एक यात्री गरीबों को कपड़े बांट रहा था। अचानक वहां भिखारियों की भीड़ जमा हो गई। यात्री ने ऐसा कुछ किया कि सब देखते रह गए। यह घटना चर्चा का विषय बन गई है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शुक्रवार को गऊ घाट पर एक यात्री जरूरतमंदों को कपड़े बांट रहा था। तभी वहां मौजूद भिखारियों के बीच कपड़ों को लेकर आपसी छीना-झपटी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री को बीच में ही वितरण कार्य रोकना पड़ा।
घटना के दौरान घाट पर अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे दृश्य से हरिद्वार की धार्मिक छवि धूमिल हो रही है। बड़ी आस्था से आने वाले श्रद्धालुओं में इसका सही संदेश नहीं जा रहा है।
तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि घाटों पर भिखारियों की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बताया जा रहा है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र सहित शहर के कई प्रमुख घाटों पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे यात्रियों और तीर्थयात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
#गऊ_घाट पर एक यात्री जरूरतमंदों को कपड़े बांट रहा था। तभी वहां मौजूद भिखारियों के बीच कपड़ों को लेकर आपसी छीना-झपटी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री को बीच में ही वितरण कार्य रोकना पड़ा@JagranNews @pushkardhami #Haridwar pic.twitter.com/HZh2rm2inY— Shailendra Prasad (शैलेंद्र गोदियाल) (@shailly_godiyal) October 31, 2025
