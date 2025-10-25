Language
    दिव्यांग भिखारी महिला के थैले में मिला एक लाख रुपया, झोपड़ी हटाने पर लोगों के उड़ गए होश

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:44 AM (IST)

    मंगलौर में एक दिव्यांग भिखारी महिला की झोपड़ी से एक लाख रुपये मिलने से लोग दंग रह गए। महिला 13 साल से एक खाली जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही थी। जमीन मालिक द्वारा निर्माण शुरू करने के लिए झोपड़ी हटाने पर यह रकम मिली। स्थानीय लोग अब महिला के लिए रहने की व्यवस्था करने में जुटे हैं और फिलहाल यह रकम एक व्यक्ति की निगरानी में है।

    जागरण संवाददाता, मंगलौर। कस्बे में एक खाली जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रही दिव्यांग महिला भिखारी के थैले से एक लाख की रकम मिलने से लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के स्वामी ने मकान बनाने के लिए उसकी झोपड़ी हटवाई थी। भिखारी महिला के पास इतनी बड़ी रकम मिलना चर्चा का विषय बना है।

    मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में करीब 13 साल से एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला भिखारी एक खाली जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रही है। शुक्रवार से जमीन के स्वामी को यहां पर निर्माण कार्य शुरू कराना था। झोपड़ी हटवाने के बाद जब महिला का थैला उठाकर बाहर रखा तो उसमें रखे नोट और सिक्के जमीन पर गिर पड़े।

    आसपास के लोगों ने उन रुपयों को एकत्रित किया और उनकी गिनती शुरू की। महिला के थैले से मिली रकम ने सभी को चौंका दिया। अब स्थानीय लोग महिला के रहने के लिए नया ठिकाना खोज रहे हैं। फिलहाल यह रकम मोहल्ले के एक व्यक्ति की सुपुर्दगी में दी गई है।