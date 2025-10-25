दिव्यांग भिखारी महिला के थैले में मिला एक लाख रुपया, झोपड़ी हटाने पर लोगों के उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, मंगलौर। कस्बे में एक खाली जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रही दिव्यांग महिला भिखारी के थैले से एक लाख की रकम मिलने से लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के स्वामी ने मकान बनाने के लिए उसकी झोपड़ी हटवाई थी। भिखारी महिला के पास इतनी बड़ी रकम मिलना चर्चा का विषय बना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में करीब 13 साल से एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला भिखारी एक खाली जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रही है। शुक्रवार से जमीन के स्वामी को यहां पर निर्माण कार्य शुरू कराना था। झोपड़ी हटवाने के बाद जब महिला का थैला उठाकर बाहर रखा तो उसमें रखे नोट और सिक्के जमीन पर गिर पड़े।