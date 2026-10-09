हरिद्वार में बांसुरी स्वराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश, 2027 की तैयारी का आह्वान

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भाजपा की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को जगजीतपुर मारूति वाटिका स्थित जिला कार्यालय में हुई। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी व नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज में जोश भरा। उन्होंने कहा कि सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड के सह-प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला है।

मेरी माता सुषमा स्वराज भी उत्तराखंड की प्रभारी रही हैं, उनका इस प्रदेश से आत्मीय लगाव था। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, हमें अपने काम और संगठन की ताकत से उसका जवाब देना है।

भाजपा का कार्यकर्ता उसकी ताकत है। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हरिद्वार गंगा की नगरी है और उत्तराखंड का द्वार है। इसलिए यहां पर सभी सीटें भाजपा की होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि घर-घर और बूथ पर जाकर जनता को अपनी सरकार की उपलब्धि बतानी है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर भाजपा को मजबूत करना है। जिले का हर कार्यकर्ता एकजुट है और 2027 की तैयारी में जुट गया है। पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित और संगठित है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जैन-जी और आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे हरिद्वार में मेडिकल कालेज हो, सड़कों का जाल हो या किसानों के लिए योजनाएं हों, हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है।