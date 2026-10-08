हरिद्वार के सजनपुर में हाथी ने खेत में किसान पर किया हमला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, गांव में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिले के श्यामपुर रेंज के सजनपुर गांव में गुरुवार शाम हाथी ने एक किासन पर हमला कर दिया। हमले के समय किसान अपने खेत में घास काट रहा था। अचानक हाथी ने पीछे से आकर किसान पर हमला बोल दिया।

इससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान सतपाल उम्र 60 वर्ष बाहर पीली हाईवे के समीप खेत में घास काट रहा था तभी अचानक पीछे से आए हाथी ने उस पर हमला कर दिया।