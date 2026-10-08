हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक 12 अक्टूबर को, गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार अब हरिद्वार से विकास और जनसरोकारों का संदेश देगी। चंपावत के बाद मंत्रिमंडल की अगली बैठक हरिद्वार में आयोजित की जा रही है।

12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हरिद्वार स्थित सीसीआर भवन के सभा कक्ष में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सरकार के इस निर्णय को पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी जिलों को भी सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा। यह 21 से 24 अक्टूबर तक हो सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।