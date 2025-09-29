हरिद्वार फर्जी दस्तावेजों से एक्सिस बैंक खाता, मुकदमा दर्ज, आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

मुजफ्फरनगर के एक युवक के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से हरिद्वार में एक्सिस बैंक खाता खोला गया। आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर पीड़ित ने ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। खाते से भारी लेनदेन हुआ था। दूसरी घटना में कनखल से एक किशोरी लापता हो गई पुलिस तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुजफ्फरनगर के एक युवक के नाम से फर्जी दस्तावेजों पर हरिद्वार की एक्सिस बैंक शाखा में खाता खोलने का मामला सामने आया है। खाते में मोटा लेन-देन होने पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा तो युवक के होश उड़ गए। पीड़ित ने ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, मुसव्विर निवासी बागोवाली मुजफ्फरनगर ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनके नाम से फर्जी दस्तावेजों पर किसी ने एक्सिस बैंक हरिद्वार में खाता खोला हुआ है। आयकर विभाग से उन्हें यह जानकारी मिली है। बैंक जाकर मालूम करने पर पता चला कि फर्म मैसर्स रायल स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से खाता खोला गया है। जिसमे रुपयों का भारी लेन-देन किया गया। जिस आयकर विभाग मुजफ्फरनगर ने उन्हें नोटिस भेजा है। पीड़िता का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाता खोलने और खुलवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

जगजीतपुर क्षेत्र से किशोरी लापता कनखल क्षेत्र से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। जगजीतपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी शाम के समय घर से बिना बताए कहीं चली गई।