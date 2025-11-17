Language
    'राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा थे अशोक सिंघल', सांसद रावत बोले- विहिप दूर कर रही समाज का अंधकार

    By Gaurav Tyagi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    संवाद सूत्र, बहादराबाद। सांसद  पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अशोक सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा थे। विहिप जिन संस्कार दीपों को प्रज्ज्वलित कर समाज का अंधकार दूर कर रही है, वह केवल सेवा-कार्य नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का आधार तैयार करने वाला राष्ट्रीय आंदोलन है। सेवा कार्यों की यह गति आने वाले वर्षों में समाज-परिवर्तन की निर्णायक धुरी बनेगी। सांसद रावत ने यह बात वात्सल्य वाटिका में विहिप के सेवा कुंभ समारोह के समापन पर कही।

    सांसद ने कहा कि विहिप का सेवा विभाग विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। बच्चों को छोटी-छोटी कार्यशाला चलाकर संस्कारित किया जा रहा है। विहिप के केंद्रीय सहमंत्री और सहसेवा प्रमुख आनंद हरबोला ने कहा विहिप का सेवा माडल पूरे राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। सेवा कुंभ समाज में सजगता, संवेदना और संगठन की शक्ति को बढ़ाता है। प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा सेवा कुंभ समाजसेवकों के लिए ऊर्जा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का जीवंत मंच है।

    विहिप कर रही स्वावलंबन आधारित समाज की स्थापना

    विहिप आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन आधारित समाज की स्थापना की दिशा में सतत कार्य कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा विहिप के सेवा कार्य समाज को सशक्त कर रहे हैं। साथ ही विधिक जागरुकता एवं सामाजिक न्याय जैसे संवेदनशील विषयों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। गंगादास महाराज ने कहा सेवा परम धर्म है।

    विहिप का यह सेवा कुंभ देवभूमि उत्तराखंड की उदात्त परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आध्यात्मिक और सामाजिक संगम है। एकम्स ग्रुप से अर्चना जैन ने कहा कि विहिप के सेवा प्रकल्प निश्चित ही देश और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक एवं देवभूमि उत्तरांचल जनसेवा न्यास के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, मंत्री प्रदीप मिश्रा, कोषाध्यक्ष बलराम कपूर, अनिल भारतीय, रविदेव आनंद, अशोक मिडलास, राधेश्याम द्विवेदी, कुसुम शर्मा, भारत गगन अग्रवाल, रविकांत गुप्ता, नरेश वर्मा, रवि चौहान, मानसी भार्गव, सीमा ठाकुर, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।