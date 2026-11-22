जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन ने आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान को धार देने का आह्वान किया। उन्होंनेकहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर पर होती है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी मजबूती के साथ अपने बूथ पर कमल खिलाने के संकल्प के साथ जुटना होगा।

मेनन ने कहा कि निचले स्तर तक समाज के हर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ना होगा। कांग्रेस के हर मजबूत व पकड़ वाले व्यक्ति को भी कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में जोड़ना है।