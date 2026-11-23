जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने पर जाम से न जूझना पड़े, मेला पुलिस ने इसके लिए पहले से योजना बनाई है। तीन तरफ से आने वाले यातायात को नियंत्रित करने के लिए तीनों दिशाओं में यातायात थाने बनाए जाएंगे।दिल्ली और हरियाणा-पंजाब से आने वाले यातायात के लिए रिंग रोड पर मेला थाना बनेगा।

बिजनौर, मुरादाबाद व बरेली से आने वाले यातायात के लिए चिड़ियापुर-श्यामपुर और हिमाचल की ओर से बिहारीगढ़ होते हुए हरिद्वार आने वाले यातायात के लिए सिडकुल-बुग्गावाला मार्ग पर थाना बनाया जाएगा। तीनों थानों की जगह चिन्हित हो गई हैं। मेला आइजी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

तीन रूटों से पार्किंग तक पहुंचेंगे वाहन अर्धकुंभ के दौरान तीनों रूटों से आने वाले वाहन सीधे पार्किंग में पहुंचेंगे। इसलिए अलग-अलग दिशाओं में तीन यातायात थाने स्थापित करने की तैयारी है। तीनों यातायात थानों की भूमिका केवल वाहनों को हरिद्वार की सीमा में प्रवेश कराने तक सीमित नहीं रहेगी।

संबंधित मार्गों से आने वाले वाहनों को निर्धारित रूट पर संचालित करना और उन्हें तय पार्किंग स्थलों तक पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए प्रवेश मार्गों पर यातायात की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। किसी दिशा से वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने पर उसी के अनुसार यातायात संचालन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह रहेगा कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का दबाव एक साथ शहर के भीतर न पहुंचे और प्रमुख मार्गों पर अनावश्यक जाम की स्थिति न बने।

32 सेक्टर थानों से जुड़ेगी यातायात व्यवस्था की कड़ी अर्धकुंभ में मेला क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित 32 सेक्टर थानों के साथ भी तीनों यातायात थानों का समन्वय रहेगा। प्रवेश मार्गों पर वाहनों की स्थिति और मेला क्षेत्र में यातायात के दबाव के अनुसार आपसी तालमेल से व्यवस्था संचालित की जाएगी।