    अंकिता हत्याकांड : इंटरनेट मीडिया पर प्रकट हुई उर्मिला सनावर, देहरादून व हरिद्वार पुलिस को फिर छकाया

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:07 PM (IST)

    अभिनेत्री उर्मिला सनावर इंटरनेट मीडिया पर वापस लौटीं, वीडियो जारी कर विरोधियों को चेतावनी दी और एसआइटी के सामने पेश होने का दावा किया। हालांकि, वह देह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अभिनेत्री उर्मिला सनावर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : एक के बाद एक दर्ज हो रहे मुकदमों और लगातार कस रहे कानूनी शिकंजे के बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर अचानक इंटरनेट मीडिया पर लौट आई। पहले वीडियो में निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ नजर आई उर्मिला ने विरोधियों को अपने अंदाज में चेतावनी दी।

    इसके बाद एसआइटी के सामने पेश होने का दावा कर देहरादून व हरिद्वार की पुलिस को जमकर छकाया। दोनों जिलों की पुलिस उर्मिला के पहुंचने का इंतजार करती रही, लेकिन देर रात तक उर्मिला एसआइटी के सामने नहीं पहुंची।

    हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, बहादराबाद और झबरेड़ा थाने में ब्लैकमेलिंग जैसी अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज चार मुकदमों में उर्मिला सनावर नामजद है।

    रानीपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में उर्मिला की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। जबकि हरिद्वार के बाकी तीन मुकदमों और देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए उर्मिला को अलग-अलग चार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उर्मिला का कुछ पता नहीं चल पा रहा था।

    चार दिन पहले जान का खतरा जताकर एसएसपी देहरादून के नाम पत्र जारी करने के बाद उर्मिला फिर से भूमिगत हो गई थी। सोमवार देर रात उर्मिला ने कुछ निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया। जिसमें विरोधियों के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया।

    इसके बाद मंगलवार सुबह उर्मिला ने फिर एक वीडियो बयान जारी कर यह बताया कि वह एसआइटी के सामने पेश होने देहरादून के लिए निकल गई है और एक-एक सवाल का जवाब देगी। उर्मिला के इस वीडियो के बाद देहरादून पुलिस अलर्ट हो गई।

    दोपहर तक इंतजार होता रहा, पर उर्मिला देहरादून नहीं पहुंची। इसके बाद चर्चाएं होने लगी कि कहीं उर्मिला हरिद्वार तो नहीं जा रही है। देर रात तक हरिद्वार में भी उर्मिला का इंतजार होता रहा, मगर उर्मिला का इंटरनेट मीडिया के अलावा कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका।

    एसआइटी प्रभारी व एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि केवल इंटरनेट मीडिया पर ऐसी खबरें मिल रही हैं। उर्मिला व किसी अन्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

    पिछले नौ दिन सबसे ज्यादा भारी

    हरिद्वार: उर्मिला सनावर ने वीडियो काल पर कुछ मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अपनी परेशानी साझा की। उर्मिला ने कहा कि पिछले नौ दिन उसकी जिंदगी के सबसे भारी दिन रहे। पुलिस ने चंडीगढ़ में छापा मारा, जहां उसकी शूटिंग चल रही थी। उर्मिला ने बताया कि सिर छिपाने के लिए उसने कई रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन रात में भी किसी ने पनाह नहीं दी।

    अंकिता बनकर लौट रही उत्तराखंड

    उर्मिला ने अपने वीडियो बयान में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फिर से कई दावे किए। उसने कहा कि उर्मिला नहीं आ रही है, उत्तराखंड की धरती पर अंकिता भंडारी आ रही है और बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेंगी। उर्मिला ने जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय श्रीराम के नारे भी लगाए।

    इसके अलावा प्रसारित आडियो क्लिप की प्रमाणिकता को लेकर सुरेश राठौर की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उर्मिला ने एक वीडियो बनाया। जिसमें उसने आडियो क्लिप की तारीख व समय दिखाते हुए दोहराया कि आडियो क्लिप असली हैं। एआइ जैसी किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

