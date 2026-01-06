अंकिता हत्याकांड : उलझन में पुलिस, गायब उर्मिला से कैसे लें सुबूत, कहां दें सुरक्षा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआइपी भूमिका के सबूत होने का दावा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बयानों से देहरादून और हरिद्वार पुलिस उलझन में है। ...और पढ़ें
मेहताब आलम, जागरण हरिद्वार: पूर्व विधायक सुरेश राठौर से विवादों के बीच चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से सुलगाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बयानों और दावों से देहरादून और हरिद्वार पुलिस खासी उलझन में है। उर्मिला राठौर लगातार यह दावा कर रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआइपी की भूमिका को लेकर उसके पास पूरे सुबूत मौजूद हैं। साथ ही वह अपनी जान का खतरा भी जता रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उर्मिला न तो पुलिस और न कोर्ट में यह सुबूत पेश कर रही हैं और न सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क कर रही है। पुलिस की परेशानी यह है कि उर्मिला से कथित सुबूत कैसे प्राप्त करें और सुरक्षा कहां मुहैया कराएं।
पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अपना पति बताने वाली सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर पिछले एक महीने से इंटरनेट मीडिया पर लगातार नए-नए आडियो क्लिप जारी करती आ रही है। कई बार फेसबुक लाइव आकर भी खुले तौर पर भाजपा नेताओं पर आरोप लगा चुकी है। जिससे दोषियों को सजा होने के बावजूद प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
संवेदनशील प्रकरण को लेकर इंटरनेट मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप करने को लेकर उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ दो-दो मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। आडियो क्लिप में किए दावों के साथ ही पुलिस इन दोनों मुकदमों में भी उर्मिला और सुरेश राठौर को शिद्दत से ढूंढ रही है।
इस बीच उर्मिला ने अपनी जान का खतरा जताते हुए एसएसपी देहरादून के नाम एक पत्र जारी कर सबको चौंका दिया। इससे पुलिस और उलझन में पड़ गई। अभी तक केवल सुबूत हासिल करने के लिए उर्मिला की तलाश करने वाली पुलिस अब सुरक्षा देने के लिए उर्मिला सनावर को ढूंढ रही है।
मगर उर्मिला न तो सुबूत पेश करने को तैयार है और न सुरक्षा लेने के लिए। जबकि दोनों जिलों की पुलिस और पीएचक्यू के अधिकारी तक यह अपील कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोई सुबूत हो तो पुलिस को लाकर दे सकता है।
दो दिन पहले पुलिस अधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर अपनी बात को दोहराया है। इसके बावजूद उर्मिला बीच-बीच में वीडियो बयान तो जारी कर रही हैं, पर पुलिस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है।
हालांकि, पुलिस अधिकारी यह भी कह चुके हैं कि उर्मिला चाहें तो सुबूतों की पेन ड्राइव न्यायालय में पेश कर सकती हैं। इसके बावजूद, उर्मिला दूर क्यों भाग रही हैं, इसके पीछे आखिर कौन सा खेल चल रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कब खत्म होगा लुकाछिपी का खेल
मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर आरोप लगाने वाली उर्मिला की लुका छिपी का खेल आखिर कब खत्म होगा। पुलिस विभाग असमंजस में है कि प्रकरण में अगला पड़ाव कब और क्या होगा। उर्मिला सुबूत पेश करे तो उस पर जांच शुरू हो सकती है। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों की जांच भी तभी आगे बढ़ सकती है। यहां तक की सुरक्षा भी तभी दी जा सकती है, उर्मिला पुलिस का सामना करे।
