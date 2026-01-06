Language
    अंकिता हत्याकांड: CM धामी का बड़ा बयान, कहा- कोई दोषी नहीं बचेगा, माता-पिता की बात मानेगी सरकार

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मजबूत पैरवी से तीन दोषियों को उम्रकैद हुई। हाल ही में जारी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या एक संवेदनशील वह हृदय विदारक घटना है। प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की मजबूती से पैरवी की। इसी कारण तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है।

    मंगलवार को सचिवालय मीडिया हाउस में पत्रकारों से बताचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि  हाल ही में जारी एक आडियो क्लिप की सत्यता जानने के लिए एसआइटी का गठन किया गया है। सरकार इस मामले में हर तरह की जांच करने के लिए तैयार है। कोई भी दोषी होगा वह छूटेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और वह जो चाहेंगे सरकार उस पर निर्णय लेगी।

