जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंकिता भंडारी के माता-पिता बुधवार को हरिद्वार स्थित मातृ सदन पहुंचे। यहां उन्होंने मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती से मुलाकात कर न्याय के लिए समर्थन मांगा। साथ ही मीडिया से बातचीत में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के पिता व पूर्व दर्जाधारी विनोद आर्य का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई।

अंकिता के माता-पिता ने स्वामी शिवानंद सरस्वती से न्याय की लड़ाई में सहयोग मांगा। इस पर स्वामी शिवानंद ने परिवार की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके माता-पिता को लगातार भटकना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत बताई।

परिवार को कई सवालों के जवाब नहीं मिल मुलाकात के दौरान अंकिता के माता-पिता ने सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि लंबे समय बाद भी परिवार को कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।