अंकिता भंडारी चैट विवाद: महिला कांग्रेस का विनोद आर्य के घर पर जोरदार प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग
अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक होने पर महिला कांग्रेस ने विनोद आर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंकिता भंडारी की वाट्सएप चैट सार्वजनिक करने पर महिला कांग्रेस ने विनोद आर्य के घर पर किया हंगामा। पुलिस से तीखी नोक झोक।
महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी मामले के मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के घर की तरफ पूछ किया रास्ते में पुलिस ने बेरीकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया।
इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की और नोक झोंक हुई। विनोद आर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए।
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