संवाद सूत्र, लक्सर। आधी रात लक्सर कोतवाली परिसर में मगरमच्छ दिखाई देने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सतर्कता के साथ मगरमच्छ को काबू कर लिया। बाद में उसे संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया गया।



कोतवाली परिसर में मगरमच्छ की मौजूदगी से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। टीम में गुरजंट सिंह, भोपाल सिंह समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने राहत की सांस ली।