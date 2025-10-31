एबीसी सेंटर में दस नर और तीन मादा कुत्तों का हुआ बधियाकरण, आवारा कुत्तों की गणना जारी

जागरण संवाददाता, रुड़की। सालियर में बनाए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर के चालू होने के बाद 13 आवारा कुत्तों का बधियाकरण कर दिया गया है। इनमें दस नर और तीन मादा कुत्ते शामिल हैं। वहीं, नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की गणना का कार्य भी जारी है।

नगर निगम ने सालियर में बनाए एबीसी सेंटर का सोमवार को उद्घाटन किया था। निगम ने शहर में आवारा घूम रहे कुत्तों के बधियाकरण को लेकर जिस एनजीओ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं अब उसने इन्हें पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में रामपुर चुंगी और ईदगाह रोड के आसपास से आवारा कुत्तों को पकड़कर एबीसी सेंटर ले जाया जा रहा है।