कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर अमरोहा की युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर किया शादी से इनकार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में अमरोहा उत्तर प्रदेश की एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती के गर्भवती होने पर शादी से मना कर दिया। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को दी गई शिकायत में मूल रूप से अमरोहा जिले की रहने वाली युवती ने बताया कि वह सिडकुल की एक कंपनी में काम करती है और पास ही किराये के मकान में रहती है। ऊपरी मंजिल पर अंकित गुर्जर नाम का युवक भी किराये पर रह रहा था। अंकित ने बातचीत के बहाने नजदीकी बढ़ाई और कुछ महीनों बाद शादी का प्रस्ताव रखा। शुरू में युवती ने मना किया, लेकिन आरोपित ने भावनात्मक दबाव डालते हुए कहा कि वह उसके बिना जी नहीं पाएगा।

युवती ने उसकी बातों में आकर हामी भर दी। मार्च 2025 में एक दिन अंकित ने युवती को अपने कमरे में बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो गई। उसी दौरान आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसे होश आया तो विरोध किया। इसके बाद वह कई बार दबाव बनाकर संबंध बनाता रहा। कुछ महीनों बाद जब वह गर्भवती हुई और उसने यह बात अंकित को बताई, तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।