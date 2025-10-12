जागरण संवाददाता, हरिद्वार। यूकेएसएसएससी पेपर लीक के बाद एक और परिक्षा में धांधली का आरोप लगा है। रविवार को भेल गेट पर बीएचईएल आरटीजन परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने परीक्षा को निरस्त कर दोबारा आयोजित किए जाने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बीएचईएल आरटीजन भर्ती परीक्षा 515 पदों के लिए आठ अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया, जिसमें उत्तराखंड के तीन परीक्षा केंद्र भी शामिल थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 90 मिनट की परीक्षा समाप्त होने के बाद उनसे प्रवेश पत्र लेकर 15 मिनट के लिए दोबारा लागिन करवाया गया। यह सभी अभ्यर्थियों के साथ नहीं किया गया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा समाप्त होते ही सभी से प्रवेश पत्र ले लिए गए लेकिन केवल कुछ ही परीक्षार्थियों का लागिन दोबारा कराया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वापस नहीं दिए गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में भारी रोष है। अभ्यर्थी फैज़ मोहम्मद, रूपेश कुमार और अमित ने कहा कि परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड लेकर दोबारा लागिन करवाना अनियमितता की ओर इशारा करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब परीक्षा 90 मिनट की थी तो दोबारा 15 मिनट के लिए लागिन क्यों कराया गया और केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही यह अवसर क्यों दिया गया।