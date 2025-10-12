UKSSSC Paper Leak के बाद अब उत्तराखंड में एक और परीक्षा में धांधली के आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन
हरिद्वार में बीएचईएल आरटीजन परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 90 मिनट की परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों को 15 मिनट के लिए दोबारा लॉगिन करवाया गया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की और बीएचईएल से जवाब मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन करेंगे।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। यूकेएसएसएससी पेपर लीक के बाद एक और परिक्षा में धांधली का आरोप लगा है। रविवार को भेल गेट पर बीएचईएल आरटीजन परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने परीक्षा को निरस्त कर दोबारा आयोजित किए जाने की मांग की।
बीएचईएल आरटीजन भर्ती परीक्षा 515 पदों के लिए आठ अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया, जिसमें उत्तराखंड के तीन परीक्षा केंद्र भी शामिल थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 90 मिनट की परीक्षा समाप्त होने के बाद उनसे प्रवेश पत्र लेकर 15 मिनट के लिए दोबारा लागिन करवाया गया। यह सभी अभ्यर्थियों के साथ नहीं किया गया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा समाप्त होते ही सभी से प्रवेश पत्र ले लिए गए लेकिन केवल कुछ ही परीक्षार्थियों का लागिन दोबारा कराया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वापस नहीं दिए गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में भारी रोष है। अभ्यर्थी फैज़ मोहम्मद, रूपेश कुमार और अमित ने कहा कि परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड लेकर दोबारा लागिन करवाना अनियमितता की ओर इशारा करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब परीक्षा 90 मिनट की थी तो दोबारा 15 मिनट के लिए लागिन क्यों कराया गया और केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही यह अवसर क्यों दिया गया।
अभ्यर्थियों ने भेल गेट पर 90 मिनट के बाद 15 मिनट क्यों, जवाब दो बीएचईएल के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। इसलिए परीक्षा को तत्काल निरस्त कर पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। कहा कि देशभर में आयोजित होने वाली परीक्षा में इस प्रकार की अनियमितता से युवाओं का मनोबल गिर रहा है। कहा कि बीएचईएल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।