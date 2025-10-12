लव-लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड में Juice Jihad, हरिद्वार में सामने आया चौंकाने वाला मामला
उत्तराखंड के हरिद्वार में 'जूस जिहाद' का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम विक्रेता फलों के जूस में थूक मिलाकर बेच रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने जूस की दुकानों पर जांच के आदेश दिए हैं।
संवाद सूत्र जागरण लक्सर। लव जिहाद व लैंड जिहाद के बाद अब जूस जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच ने कुछ जूस विक्रेताओं पर पहचान छिपाकर दुकान चलाने और जूस में कैमिकल व अन्य चीजे मिलाने की आशंका जताई है। उन्होंने राज्य में जूस विक्रेताओ समेत अन्य खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले समुदाय विशेष के लोगों की जांच की मांग की है।
हिंदू जागरण मंच के प्रांत संपर्क प्रमुख चौधरी जोध सिंह पुंडीर व हिंदूवादी नेता व्यापार मंडल की तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि उनके द्वारा राज्य में पहचान छुपाकर एवं जूस में केमिकल अथवा अन्य सामग्री मिलाकर बेचे जाने को लेकर पूर्व मे भी जांच की मांग उठाई गई थी। लेकिन जिम्मेदार महकमे ने जांच के नाम पर महज औपचारिकता पूरी कर अपने कर्तव्य धर्म निभा लिया।
पिछले दिनों गाजियाबाद में एक मुस्लिम जूस विक्रेता द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाकर बेचे जाने के मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ बाहरी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर जूस अथवा अन्य खाद्य सामग्री बेचने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी दुकानों के नाम शहरों या दूसरे नाम पर रखे हुए हैं। जो पूरी तरह गलत है।
इन व्यक्तियों द्वारा संभवतः जूस में कोई कैमिकल व अन्य चीजे मिलाकर बेचे जा सकते हैं। उन्होंने राज्य में जूस व अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले समुदाय विशेष के लोगों की जांच कराए जाने और जूस की सैंपलिंग कराए जाने तथा दुकान विक्रेताओं की वास्तविक पहचान उजागर किए जाने की मांग की है।
