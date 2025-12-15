देवबंद में अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तानी नागरिक बांद्रा एक्सप्रेस से गिरफ्तार, RPF टीम ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, रुड़की। रेलवे पुलिस बल्ले बांद्रा एक्सप्रेस की चेन पुलिंग होने की जांच के दौरान अफगानिस्तान की नागरिक को पदकर पुलिस को सौप है विदेशी नागरिक देवबंद में दारुल उलूम में पढ़ाई कर रहा था चार साल पहले उसका वीजा समाप्त हो चुका था।

अवैध रूप से देश में रहने के मामले में रेलवे पुलिस बल की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। रविवार की शाम देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में रुड़की के पास चेन पुलिंग हो गई। चेन पुलिंग की सूचना पर रेलवे पुलिस बल की टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी इसी दौरान टीम ने ट्रेन मैं सवार एक सन्दिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की।

पूछताछ में उसने अपना नाम नजीबुल्लाह (46) पुत्र हाजी बिस्मिल्लाह निवासी नाहिया-3 थाना नाहिया-3 कंधार अफगानिस्तान बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह देवबंद के दारुल उलूम में 2018 से पढ़ाई कर रहा है। उसने बताया कि वर्ष 2021 में उसका वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है।

उसने अपनी वीजा की अवधि अभी तक नहीं बढ़वाई गई है। जो पुलिस ने उस विजा और अन्य दस्तावेज मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद रेलवे पुलिस बल ने उसे गंग नहर कोतवाली पुलिस की हवाले कर दिया इस मामले में रुड़की रेलवे पुलिस बल चौकी के उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी गंग नहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।