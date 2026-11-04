दीपावली पर गिफ्ट पैक की बंपर बिक्री, 60% तक की छूट... बाजार में आए 80 से 1000 रुपए तक के ऑफर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर धर्मनगरी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। त्योहार पर अपनों को उपहार देने की परंपरा के चलते इस बार गिफ्ट पैक की अच्छी मांग देखने को मिल रही है।

ज्वालापुर के कटहरा बाजार से लेकर मध्य और उत्तरी हरिद्वार के साथ ही कनखल क्षेत्र में जगह-जगह कंपनियों के गिफ्ट पैक के स्टाल सजे हुए हैं।

बाजार में 80 रुपये से लेकर 1000 रुपए तक के आकर्षक गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। इनमें बिस्कुट, कुकीज, चाकलेट, सोनपापड़ी, लड्डू, रसगुल्ले, नमकीन और जूस सहित कई तरह के उत्पाद शामिल हैं।

10 से 60 प्रतिशत तक की छूट

खास बात यह है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां अपने उत्पादों पर 10 से 60 प्रतिशत तक की छूट दे रही हैं।

कुछ कंपनियों की ओर से एक उत्पाद की खरीद पर दूसरा उत्पाद मुफ्त दिया जा रहा है। इससे गिफ्ट पैक की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में उत्साह है। लोग अपनी जेब और पसंद के अनुसार छोटे से लेकर बड़े पैक तक खरीद रहे हैं।