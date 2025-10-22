रास्ते पर पटाखा चला रहे युवकों पर नाराज हुआ आदमी, छत पर चढ़कर फेंका तेजाब; एक झुलसा
गाजियाबाद में सड़क पर पटाखे जला रहे युवकों पर एक व्यक्ति ने छत से तेजाब फेंक दिया, जिससे एक युवक झुलस गया। पटाखे जलाने से नाराज़ होकर व्यक्ति ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संवाद सूत्र, जागरण सुल्तानपुर। भिक्कमपुर गांव में घर के बाहर रास्ते में पटाखे चलाने से नाराज एक व्यक्ति ने एक युवक के ऊपर तेजाब फेंक दिया। जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया। युवक के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया।
मंगलवार रात्रि दीपावली के दौरान भिक्कमपुर गांव निवासी सौरव गांव में पंकज कुमार, दीपक कुमार , राहुल, विशाल कुमार आदि के साथ मिलकर घर के बाहर रास्ते में पटाखे चला रहा था। इस दौरान पास स्थित निवासी गोवर्धन पटाखे चलाने से नाराज हो गया। उसने अपने घर की छत पर चढ़कर पटाखे चलाने वाले युवकों के ऊपर तेजाब फेंक दिया तेजाब पटाखे चला रहे सौरभ के ऊपर जा गिरा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
युवक के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर आ गए। जिन्होंने तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद किसी ग्रामीण ने मामले की सूचना भिक्कमपुर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया। भिक्कमपुर पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि तेजाब फेंकने का मामला संज्ञान में है। तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।