संवाद सूत्र, जागरण सुल्तानपुर। भिक्कमपुर गांव में घर के बाहर रास्ते में पटाखे चलाने से नाराज एक व्यक्ति ने एक युवक के ऊपर तेजाब फेंक दिया। जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया। युवक के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया।

मंगलवार रात्रि दीपावली के दौरान भिक्कमपुर गांव निवासी सौरव गांव में पंकज कुमार, दीपक कुमार , राहुल, विशाल कुमार आदि के साथ मिलकर घर के बाहर रास्ते में पटाखे चला रहा था। इस दौरान पास स्थित निवासी गोवर्धन पटाखे चलाने से नाराज हो गया। उसने अपने घर की छत पर चढ़कर पटाखे चलाने वाले युवकों के ऊपर तेजाब फेंक दिया तेजाब पटाखे चला रहे सौरभ के ऊपर जा गिरा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।