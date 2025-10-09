दहेज में क्रेटा कार लाने से मना करने पर महिला की पिटाई, पति बोला- 'तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए तो डाल दूंगा तेजाब'
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पारिवारिक विवाद के चलते पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, कलियर। दहेज में क्रेटा कार लाने से मना करने पर महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करने पर महिला पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने पति समेत आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को कलियर निवासी नरेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने का ताना देने लगे। जबकि उसके पिता ने दहेज में सेाने चांदी के जेवरात समेत एक कार भी दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग क्रेटा कार लाने के लिए दबाव डालने लगे। महिला ने एक बेटे के जन्म दिया। इसके बाद ही उसे ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करते रहे।
आरोप लगाया कि तीन अगस्त 2025 को पति नरेश एवं ससुराल पक्ष के लोगों ने लात घूसों से उसकी पिटाई की। साथ ही, जबरन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। जब उसने मना किया तो तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी। महिला की पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति नरेश, सास कमलेश, ससुर सोमी, जेठानी सुमन, जेठ मनोज, जीजा नेपाल, ननद सोनम और रवि पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रविंद्र कुमार कलियर थानाध्यक्ष
