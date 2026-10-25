पहले पिता मुलायम सिंह ने दिया जख्म अब बेटा अखिलेश भी उसी राह परः आचार्य प्रमोद कृष्णम

जागरण संवाददाता, रुड़की। श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को छिछोरा और भद्दा बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि देवभूमि और यहां के वीर सैनिकों का भी अपमान किया है।

जिस तरह से पिता ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई थी, जो जख्म दिए थे, बेटा उन पर नमक छिडकने का काम कर रहा है। रविवार को रुड़की में दिल्ली रोड स्थित ओम बिहार कॉलोनी में व्यवासायी नवीन त्यागी के आवास पर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे।

उन्होंने यहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। यहां के अनेक जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे में प्रदेश को लेकर की गई टिप्पणी उन सभी सैनिकों और बलिदानियों का अपमान है, जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पत्नी से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह भी उत्तराखंड की बेटी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए।