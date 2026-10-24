रुड़की में अग्निवीर भर्ती संपन्न, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 12 हजार अभ्यर्थी दौड़ में सिलेक्ट

जागरण संवाददाता, रुड़की । बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में पांच अक्टूबर से चल रही अग्निवीर भर्ती शनिवार को संपन्न हो गई। 18 हजार अग्निवीरों को भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया। इसके सापेक्ष दौड़ में 12 हजार अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

पांच अक्टूबर से रुड़की बीईजी में उत्तराखंड के 13 जिले एवं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। अग्निवीर भर्ती में एक जून से 12 जून के बीच में आनलाइन कामन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही दौड़ एवं मेडिकल के लिए बुलाया गया था।