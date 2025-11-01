Haridwar Accident: टायर फटने से दो टेंपो ट्रैवल टकराए, एक बालक की मौत; गुजरात के श्रद्धालुओं में मची चीखपुकार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गुजरात के श्रद्धालुओं के एक टेंपो ट्रैवलर का टायर फटने पर वह दूसरे टैंपो से टकरा गया। जिससे सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। जबकि बालक के माता-पिता सहित परिवार के चार लोग घायल हो गए।



पुलिस के मुताबिक, जामनगर गुजरात से श्रद्धालुओं का एक दल हरिद्वार पहुंचा था। दो अलग-अलग टेंपो ट्रैवलर में यात्री सवार थे। पंतदीप पार्किंग के पास हाईवे पर एक टेंपो का टायर फटने वह दूसरे टेंपो से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।