    Haridwar Accident: टायर फटने से दो टेंपो ट्रैवल टकराए, एक बालक की मौत; गुजरात के श्रद्धालुओं में मची चीखपुकार

    By Mehtab Alam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:52 AM (IST)

    हरिद्वार में गुजरात से आए श्रद्धालुओं के दो टेंपो ट्रैवलर आपस में टकरा गए। टायर फटने से हुए इस हादसे में एक सात वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गुजरात के श्रद्धालुओं के एक टेंपो ट्रैवलर का टायर फटने पर वह दूसरे टैंपो से टकरा गया। जिससे सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। जबकि बालक के माता-पिता सहित परिवार के चार लोग घायल हो गए।

    पुलिस के मुताबिक, जामनगर गुजरात से श्रद्धालुओं का एक दल हरिद्वार पहुंचा था। दो अलग-अलग टेंपो ट्रैवलर में यात्री सवार थे। पंतदीप पार्किंग के पास हावे पर एक टेंपो का टायर फटने वह दूसरे टेंपो से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

    हावे पर टेंपो ट्रैवलर का टायर फटने से हुआ हादसा

    इस हादसे में धार्मिक भाई निवासी स्वामीनारायण नगर जामनगर थाना गुलाब नगर गुजरात के बेटे सात वर्षीय जय की मौत हो गई। जबकि धार्मिक भाई, उनकी पत्नी नैना बेन, भाई हिरण भाई व परिवार की एक युवती धारा घायल हो गए। जिससे श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। हाइवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए यातायात सुचारू कराया।

    शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि हादसा टायर फटने से हुआ है। शव का पोस्टमार्टम करा गया है। जबकि बाकी घायलों का उपचार चल रहा है।