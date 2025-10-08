पिरान कलियर दरगाह से चार साल की बच्ची लापता, पुलिस कर रही तलाश
कलियर दरगाह परिसर से 4 साल की बच्ची गुम हो गई है। बच्ची की नानी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास की है जब बच्ची अपनी मां और नानी के साथ दरगाह साबिर पाक गई थी। परिजनों ने बच्ची को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कलियर। रुड़की स्थित कलियर दरगाह परिसर से चार साल की एक मासूम बच्ची गुम हो गई है। बच्ची की नानी ने थाने में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी पोती के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पीड़िता ने बताया 6 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे के आसपास दरगाह साबिर पाक में बच्ची अपनी मां और नानी के साथ गई थी। इसी दौरान बच्ची अचानक गुम हो गई।
परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। बच्ची की नानी आमना पत्नी रियासत निवासी थाना कांठ जिला मुरादाबाद ईद गाह बस्ती यूपी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है।
