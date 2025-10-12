हरिद्वार में खुलेआम ऐसी हरकत कर रहे थे 35 युवक, थाने उठा लाई पुलिस; पांच वाहन सीज
हरिद्वार पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अनुचित व्यवहार करने के आरोप में 35 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से पांच गाड़ियां भी जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक हरिद्वार में हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार रात सार्वजनिक स्थानों, सड़कों किनारे और ढाबों पर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 35 युवकों को गिरफ्तार कर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपितों से कुल 8750 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, शराब पीने और हुड़दंग मचाने में इस्तेमाल पांच वाहनों को भी सीज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर सिडकुल कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और होटल-ढाबों में शराब पीकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अलग-अलग टीमों का गठन कर शराब पीते और हंगामा करते युवकों को पकड़कर कोतवाली लाया गया। कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेंद्र तोमर व कोर्ट चौकी प्रभारी शैलेंद्र ममगाई और उपनिरीक्षक मनीषा नेगी की टीम ने अभियान के दौरान 35 युवकों को गिरफ्तार कर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की।
आरोपितों से कुल 8750 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, शराब पीने और हुड़दंग मचाने में इस्तेमाल पांच वाहनों को भी सीज किया गया। बताया कि अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता को असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखना है। भविष्य के लिए सभी आरोपितों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन या दूसरों को पिलाने का प्रयास न करे, अन्यथा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
