कभी देखी है ड्रोन कबड्डी? पहली बार उत्तराखंड में होगी शुरुआत, नाम की तरह नियम भी हटके

तुहिन शर्मा, जागरण देहरादून। आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई में काफी हद तक स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जिसका संदर्भ लेकर उत्तराखंड सरकार ने यहां के युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने और रोजगार से जोड़ने के लिए ड्राेन कबड्डी खेल की परिकल्पना तैयार की है। ताकि भविष्य में आपदा, युद्धाभ्यास आदि संकट की परिस्थिति में प्रशिक्षित खिलाड़ियों का उपयोग ड्रोन पायलटों के रूप में हो सके। ड्रोन कबड्डी की शुरुआत संभवत: देश में पहली बार उत्तराखंड में होने जा रही है। इसके नियम और ड्रोन के चयन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्द ही यह लांच होगा।

पर्वतीय राज्य होने के कारण आपदाओं के नजरिये से उत्तराखंड काफी संवदेनशील है। कई बार यहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कि मानव शक्ति का उपयोग चाह कर भी नहीं हो पाता। तब ऐसी जटिल स्थितियाें में सिर्फ तकनीकी ही काम आती है। लेकिन तकनीक को भी संचालित और नियंत्रित करने के लिए कुशल लोगों की जरूरत होती है। इसी तरह, खेल विभाग ने ड्रोन निर्माणी संस्था डी-टाउन रोबोटिक्स प्रा. लि. के तकनीकी सहयोग से युवाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देने के लिए उसमें कबड्डी का माड्यूल शामिल किया है, ताकि युवा खेल-खेल में ड्रोन से पूरी तरह से प्रशिक्षित हो सकें।

हर वर्ग के युवा कर सकते हैं प्रतिभाग ड्रोन कबड्डी खेल में हर वर्ग के युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। इसकी भी जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें प्रतिभाग कर खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रशिक्षण देने के लिए युवाओं से न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा और कुशल प्रशिक्षक के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा।