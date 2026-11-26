जागरण संवाददाता, देहरादून। सीमांत गांवों में पलायन की चुनौती, सुरक्षा और विकास की संभावनाओं को करीब से समझने के लिए 30 नवंबर से भारत-तिब्बत-नेपाल सीमा दर्शन यात्रा शुरू होगी।

सीमा जागरण मंच उत्तराखंड, उत्तराखंड महापरिषद, विमला देवी मेमोरियल शिक्षा समिति और एशियन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यात्रा में विद्यार्थी, शोधार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।

सात दिन की यात्रा में सीमा की सुरक्षा से लेकर गांवों की अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन तक के मुद्दों को समझा जाएगा।

छह दिसंबर को लखनऊ लौटेगी यात्रा

सीमा जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने बताया कि यात्रा 30 नवंबर को लखनऊ से शुरू होकर पीलीभीत, बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, तवाघाट, गुंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत और कुटी होते हुए छह दिसंबर को लखनऊ लौटेगी।

यात्रा में 25 से 30 लोग शामिल होंगे। यात्रा के दौरान एसएसबी और आइटीबीपी के जवानों से परिचय, सीमा सुरक्षा में जनभागीदारी और सीमांत गांवों से संपर्क पर जोर रहेगा। व्यास, दारमा और जोहार घाटी की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाएगा।