जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के उत्तराखंड प्रांत प्रचारक डा. शैलेंद्र ने कहा कि पहाड़ों में अनियोजित निर्माण और पलायन उत्तराखंड के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने तीर्थाटन और पर्यटन को अलग-अलग पहचान देने पर भी जोर दिया।

मंगलवार को विश्व संवाद केंद्र और विद्योत्तमा विचार मंच की ओर से तिलक रोड स्थित आरएसएस के प्रांत कार्यालय में आयोजित समारोह में डा. शैलेंद्र ने हिमालय हुंकार पाक्षिक पत्रिका के दीपावली विशेषांक ‘उत्तराखंड और विकसित भारत’ का विमोचन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि दो मंजिला निर्माण के अनुकूल क्षेत्रों में सात-आठ मंजिला इमारतें खड़ी होना गंभीर चिंता का विषय है। विकास के नाम पर प्रकृति और पारंपरिक निर्माण शैली की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर जैसे शहरों में आबादी बढ़ रही है, जबकि पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं।

सीमांत गांवों को आबाद रखने के लिए रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ानी होंगी। आयुष, कृषि, बागवानी और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। डॉ. शैलेंद्र ने कहा कि चारधाम यात्रा से स्थानीय कारोबार को लाभ मिल रहा है, लेकिन तीर्थस्थलों की पवित्रता बनाए रखना भी जरूरी है।