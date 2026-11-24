जागरण संवाददाता, देहरादून। करोड़ों रुपये की जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी में फरार चल रहे दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर असली जमीन मालिक के स्थान पर किसी और को खड़ा कर दिया व पीड़ित की पत्नी के पक्ष में झूठी रजिस्ट्री कर करोड़ो रुपये हड़प लिए।

एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि इस मामले में 14 सितंबर को सहस्रधारा रोड निवासी पीड़ित करन शर्मा ने राजपुर पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपित संजय त्यागी समेत अन्य लोगों ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी से फर्जी दस्वतावेज़ तैयार किए और असली भूमि स्वामी के स्थान पर फर्जी व्यक्ति को रजिस्ट्री के समय खड़ा कर दिया व पीड़ित की पत्नी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराकर जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम धोखाधड़ी से ली गई।