जागरण संवाददाता, देहरादून। सड़क हादसों में दुपहिया वाहन चलाने वालों की जान तो जा ही रही है, लेकिन उनके (पिलियन राइडर्स) पीछे बैठकर सफर करने वाले भी हादसों का शिकार बन रहे हैं। कई मामलों में चालक हेलमेट पहने होने के बावजूद पीछे बैठे व्यक्ति के सिर पर हेलमेट नहीं होने के कारण उसकी जान चली जाती है।

ऐसे में अब दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के नियम को लेकर यातायात पुलिस सख्ती की तैयारी में है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।

आंकड़ों पर नजर डालें तो दुपहिया वाहनों से होने वाले हादसों के आंकड़े इस लापरवाही की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में दुपहिया वाहन दुर्घटनाओं में 91 चालकों की मौत हुई, जबकि 75 चालक घायल हुए।

इसी अवधि में पीछे बैठी 68 सवारियों की जान चली गई और 148 लोग घायल हुए। वर्ष 2025 में भी स्थिति चिंताजनक रही। इस दौरान 45 दुपहिया वाहन चालकों की मौत हुई और 32 घायल हुए। वहीं पीछे बैठी 23 सवारियों की मौत हुई, जबकि 38 लोग घायल हुए।

इसी तरह वर्ष 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में अब तक 10 चालकों की मौत और 28 के घायल होने की जानकारी है। वहीं पीछे बैठी पांच सवारियों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में पीछे बैठी सवारियां भी गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। ऐसे में केवल चालक का हेलमेट पहनना पर्याप्त नहीं है। पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।



नियम तोड़ने पर एक हजार रुपये जुर्माना