जागरण संवाददाता, देहरादून । स्पा सेंटर में अपने पति की जानकारी लेने गई गर्भवती महिला से साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्पा सेंटर से जुड़े आरोपितों ने महिला की आंखों में मिर्च स्प्रे कर स्पा सेंटर में ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने शिकायत पर एक महिला को नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला देहरादून के निरंजनपुर मंडी चौक के पास का है। खुड़बुड़ा निवासी पीड़िता साइमा ने पटेलनगर पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें कहा है कि 19 नवंबर की दोपहर करीब एक बजे वह मंडी चौक के पास अमेनज स्पा सेंटर में अपने पति की जानकारी लेने गई थी। स्पा सेंटर वालों ने पति की जानकारी देने से मना कर दिया।

आरोप है कि जब वह वापस आने लगी तो पार्किंग गेट पर काले रंग की कार आकर रुकी और एक महिला व एक पुरुष उससे उतरे। उन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपितों ने पीड़िता की आंखों में मिर्ची स्प्रे कर दिया और खींचकर स्पा सेंटर में ले जाने का प्रयास किया।

जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने बचकर अपनी जान बचाई और अस्पताल जाना पड़ा। पीड़िता के मुताबिक, वह तीन महीने की गर्भवती है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित नेहा समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।