जासं, विकास नगर (देहरादून)। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत मलूका वाला में एक युवक ने नशा मुक्ति केंद्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की बात कह रहे हैं।

मरने वाला इमरान पुत्र रमजान निवासी शिवपुरी डाक पत्थर है। पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है।