जागरण संवाददाता, देहरादून । दो पक्षों के विवाद के बाद बदमाशों ने दून अस्पताल के बाहर और एसएसपी ऑफिस से कुछ दूरी पर युवक को गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 अक्टूबर की देर रात 2 बजे राजपुर क्षेत्रान्तर्गत कैनाल रोड स्थित कैंटीन के पास दो पक्षों में मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष से आयुष्मान कौशिक पुत्र नवनीत कौशिक निवासी रायपुर, देहरादून, दिशांत सिंह राणा पुत्र बलवंत सिंह राणा निवासी होसला, जनपद उत्तरकाशी व माही निवासी राजपुर रोड, देहरादून अपने उपचार व मेडिकल करवाने के लिए दून अस्पताल आए।