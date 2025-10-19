Dehradun: दून अस्पताल के बाहर युवक को मारी गोली, एसएसपी ऑफिस से कुछ दूर घटना स्थल
देहरादून में दो गुटों के झगड़े के बाद, बदमाशों ने दून अस्पताल के बाहर एक युवक को गोली मार दी। घायल का इलाज चल रहा है। 18 अक्टूबर की रात कैनाल रोड पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद घायल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर दूसरे गुट से कहासुनी के बाद गोली चलाई गई। घटना एसएसपी ऑफिस के पास होने से सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून । दो पक्षों के विवाद के बाद बदमाशों ने दून अस्पताल के बाहर और एसएसपी ऑफिस से कुछ दूरी पर युवक को गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
18 अक्टूबर की देर रात 2 बजे राजपुर क्षेत्रान्तर्गत कैनाल रोड स्थित कैंटीन के पास दो पक्षों में मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष से आयुष्मान कौशिक पुत्र नवनीत कौशिक निवासी रायपुर, देहरादून, दिशांत सिंह राणा पुत्र बलवंत सिंह राणा निवासी होसला, जनपद उत्तरकाशी व माही निवासी राजपुर रोड, देहरादून अपने उपचार व मेडिकल करवाने के लिए दून अस्पताल आए।
इस दौरान कुछ देर के लिए अस्पताल के बाहर चाय पीने आए तो अचानक दूसरे पक्ष से नृपेंद्र धामा निवासी बागपत व भी दून अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे जहां दोनों पक्षों की आपस में दोबारा कहासुनी हो गई। इस दौरान दूसरे पक्ष से आए बदमाशों ने दून हॉस्पिटल के बाहर दिशांत सिंह राणा पर गोली चला दी। घायल दिशांत सिंह राणा को उसके साथियों ने तत्काल उपचार के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया।
