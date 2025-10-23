Language
    दीवाली मनाकर लौट रहे थे युवक, मारपीट होते देख रास्‍ते में रुके; खुद जान पर बन आई

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    देहरादून में दीपावली मनाकर लौट रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। युवक अपने दोस्तों के साथ रास्ते में मारपीट होते देख कर रुक गया था। आरोपियों ने उसे कार से कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और जीवन-मृत्यु से जूझ रहा है।

    पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा किया दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली मनाकर घर लौट रहे युवक को पहले से मारपीट कर रहे आरोपितों ने घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोपितों ने युवक के ऊपर कार चढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन रेत होने की वजह से वह बच गया। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी तहरीर में धीरज पासवास निवाीस देवऋषि एन्क्लेव देहराखास ने बताया कि 21 अक्टूबर को वह अपने दोस्तों संतोष थापा, देवराज राठौर, अस्मित वर्मा, विवेक बिष्ट एवं नितिन चौहान के साथ देर रात चंद्रबनी से दीपावली पर्व मनाकर अपने घर देहराखास की ओर आ रहा था। इसी दौरान टांसपोर्ट नगर चौक के पास भीड़ देखकर वह रुक गए। भीड़ में से विक्की, योग राणा, ललित आर्यन व अन्य युवकों ने उनसे मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया और अपने कुछ अन्य साथियों को भी बुला लिया।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि अन्य आरोपित एक अन्य कार में सवार होकर आए, उसके व उसके दोस्तों को जान से मारने की नियत से पहले कार से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन सड़क पर रेत होने के कारण वह बच गए। इसके बाद सभी आरोपितों ने उनके साथ लाठी, डंडे, राड व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनके एक साथी संतोष थापा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। उसके सिर पर 12 टांके आए हैं।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अचेत होकर गिर गए तो आरोपित संतोष थापा को मरा समझ कर वहां से भाग गए। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।