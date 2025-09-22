युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को UKSSSC ऑफिस जाने से रोका तो दीवार फांदकर पहुंचे अंदर, पुलिस से झड़प

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले के बाद कार्यकर्ता यूकेएसएसएससी कार्यालय पर तालाबंदी करने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। गेट पर ताला लगाने के बावजूद कुछ कार्यकर्ता गेट फांदकर भीतर घुस गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने गेट पर ताला तोड़ने की कोशिश भी की।

यूकेएसएसएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। जागरण