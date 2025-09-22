युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को UKSSSC ऑफिस जाने से रोका तो दीवार फांदकर पहुंचे अंदर, पुलिस से झड़प
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले के बाद कार्यकर्ता यूकेएसएसएससी कार्यालय पर तालाबंदी करने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। गेट पर ताला लगाने के बावजूद कुछ कार्यकर्ता गेट फांदकर भीतर घुस गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने गेट पर ताला तोड़ने की कोशिश भी की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंचे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मेन गेट पर ताला लगा दिया। लेकिन वो कार्यकर्ताओं नहीं रोक पाए, और वो गेट के ऊपर चढ़ गए। कुछ कार्यकर्ता गेट फांदकर भीतर भी पहुंच गए।
पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की
इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। जानकारी के अनुसार, कार्यकर्ता पेपर लीक मामले के बाद यूकेएसएसएससी कार्यालय पर तालाबंदी को पहुंचे। जब कार्यकर्ताओं से रोका गया तो वह कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर लगा ताला तोड़ने का प्रयास भी किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।