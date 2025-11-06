दो दिन बाद नौकरी के लिए जाना था विदेश, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला; हुई युवक की मौत

देहरादून के उम्मेदपुर में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार शुभम गैरोला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, और पुलिस आंखें मूंदे हुए है। शुभम को दो दिन बाद विदेश जाना था।

स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। जागरण