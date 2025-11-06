दो दिन बाद नौकरी के लिए जाना था विदेश, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला; हुई युवक की मौत
देहरादून के उम्मेदपुर में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार शुभम गैरोला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, और पुलिस आंखें मूंदे हुए है। शुभम को दो दिन बाद विदेश जाना था।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उम्मेदपुर में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपित चालक की गिरफ्तारी को लेकर खूब हंगामा किया और जाम लगा दिया।
जानकारी के अनुसार शुभम गैरोला निवासी उम्मेदपुर सामान लेने बाजार जा रहा था। रास्ते मे परवल की तरफ से खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया।
आरोप है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन का काम चल रहा है, जबकि पुलिस विभाग आंखे बंद दिए है। बताया जा रहा है कि युवक ने दो दिन बाद नौकरी के लिए विदेश जाना था।
