Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन बाद नौकरी के लिए जाना था विदेश, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला; हुई युवक की मौत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    देहरादून के उम्मेदपुर में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार शुभम गैरोला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, और पुलिस आंखें मूंदे हुए है। शुभम को दो दिन बाद विदेश जाना था।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उम्मेदपुर में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपित चालक की गिरफ्तारी को लेकर खूब हंगामा किया और जाम लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार शुभम गैरोला निवासी उम्मेदपुर सामान लेने बाजार जा रहा था। रास्ते मे परवल की तरफ से खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया।

    आरोप है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन का काम चल रहा है, जबकि पुलिस विभाग आंखे बंद दिए है। बताया जा रहा है कि युवक ने दो दिन बाद नौकरी के लिए विदेश जाना था।