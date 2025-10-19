Language
    उत्‍तराखंड के पहले स्टार्टअप से जुड़कर युवा पीढ़ी देगी उद्यमिता को गति, इन छह एरियाज में करेंगे नवाचार

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में युवा पीढ़ी राज्य के पहले स्टार्टअप से जुड़कर उद्यमिता को बढ़ावा देगी। यह पहल युवाओं को छह प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे नए व्यवसायों और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे वे राज्य के विकास में योगदान कर सकते हैं।

    Hero Image

    दून के आइटी पार्क में विकसित किया जा रहा राज्य का पहला अत्याधुनिक स्टार्टअप हब। प्रतीकात्‍मक


    - 73 हजार वर्ग फीट में फैले सेंटर में इंक्यूबेशन, मीटिंग रूम व हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा

    अशोक केडियाल, देहरादून । धामी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित उद्यमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में देहरादून के आइटी पार्क में राज्य का पहला अत्याधुनिक स्टार्टअप हब विकसित किया जा रहा है। यह हब करीब 73 हजार वर्ग फीट में फैला होगा और इसमें इंक्यूबेशन सेंटर, को वर्किंग स्पेस, मीटिंग रूम, हाई-स्पीड इंटरनेट, तकनीकी सहायता, मेंटरशिप और फंडिंग से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    यह स्टार्टअप हब युवाओं को न सिर्फ अपने विचारों को साकार करने का मंच देगा, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने में भी सहायक होगा। उद्योग विभाग की मानें तो यह पहल राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति-2023 के तहत की जा रही है। इससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमशीलता को नया आयाम मिलेगा। इस हब से न केवल युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

    छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवा नवाचार करेंगे

    अब तक राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 209 नवाचारों स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत किया गया है। इन युवा उद्यमियों को सरकार की ओर से अनुदान भी मिल रहा है। 15 इंक्यूबेटरों को मान्यता दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन, ऊर्जा, विनिर्माण, कृषि, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवा नवाचार करें और अपने स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करें।इस पहल के तहत युवाओं को स्कूली स्तर से ही नवाचार से जोड़ा जा रहा है।

    स्टार्टअप हब से युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण व मेंटरशिप

    राज्य के आइआइटी, आइआइएम, विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित कालेज और राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण, मेंटरशिप और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। आइटी पार्क में बनाए जा रहे स्टार्टअब हम से राज्य के 5000 प्रतिभावान युवा एक साथ प्रौद्योगिकी की आनलाइन और आफलाइन जानकारी ले सकेंगे।

    मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के गुर भी सीखेंगे युवा

    तकनीकी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन और डिजिटल टूल्स के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, स्कूली और कालेज स्तर पर छात्रों को नवाचार से जोड़ने के लिए हैकाथान, इनोवेशन चैलेंज और स्टार्टअप फेयर आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवा प्रारंभिक अवस्था से ही उद्यमशील सोच विकसित कर सकें।

    यह स्टार्टअप हब उत्तराखंड को उद्यमशीलता के नए युग में ले जाएगा, जहां स्थानीय युवाओं को राज्य से बाहर रोजगार तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वे स्वयं नियोक्ता बनकर दूसरों को भी अवसर देंगे। -विनय शंकर पांडे सचिव उद्योग